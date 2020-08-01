Вторжение РФ в Украину будет, но не осенью, - главный разведчик

РФ от наступательной силовой операции против Украины сдерживают несколько факторов

Российская Федерация развернула вокруг Украины войска, насчитывающие почти 80 тыс. бойцов, и вторжение в Украину для Кремля - "только вопрос времени и возможностей". Об этом заявил руководитель Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк в материале ZN.ua.

"На современном этапе гибридной войны Россия развернула вокруг Украины военное группировки, в который входят две новые армии и армейский корпус: 20-я армия – уже практически сформирована, включает две дивизии общей численностью около 24 тыс. человек; 8-я армия – около 45 тыс. человек с учетом 1-го и 2-го армейских корпусов на временно оккупированных территориях Донбасса; 22-й армейский корпус – объединение в составе береговых войск ВМФ РФ, насчитывает 9 тыс. военнослужащих. Эти подразделения приобретут полную оперативную готовность уже в ближайшее время.

Уровень вооружения новейшими средствами в стратегических ядерных силах РФ достиг 83%, в воздушно-космических силах – 75%, в воздушно-десантных войсках и военно-морских силах превысил 63%, а в сухопутных войсках – 50%. Уровень оснащенности современными средствами управления в войсках составляет 67%", - отметил Кондратюк.

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Кроме того, он утверждает, что "для политического давления на Украину и Запад Кремль намерен использовать стратегические военные учения "Кавказ-2020", где будет отработан сценарий нападения на соседние страны".

"Вероятным сценарием учений является также использование войск для решения вопроса водообеспечения временно оккупированного Крыма. Потенциально ВС РФ могут под надуманным предлогом совершить марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала", - считает глава внешней разведки.

По его мнению, сдерживают Россию от "наступательной силовой операции против Украины, в частности в районе Северо-Крымского канала", такие факторы, как:

падение цен на нефть и газ,

надежды Москвы на усиление пророссийских сил в Украине после осенних местных выборов,

местные выборы в самой РФ,

выборы в США.

"Для Кремля не на времени сценарий военной агрессии против Украины осенью 2020 года, но в дальнейшей перспективе активность РФ в отношении Украины может трансформироваться в масштабную военную операцию с захватом новых украинских территорий", - оценивают ситуацию в разведке.

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Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Данилов заявлял, что Украина возрождает военный флот и развивает ракетную программу, для того, чтобы дать отпор возможной российской агрессии с моря.

Кроме того, недавно заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что Российская Федерация начала развертывание военных штабов в оккупированном Крыму, которые может использовать в "активной фазе боевых действий". По его словам, Россия может начать новый этап агрессии против Украины в любой момент.