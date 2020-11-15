live
Новости » Политика Читати новину українською

Второй тур выборов мэров начался вовремя и продолжается без инцидентов, – ЦИК

Фото из открытых источников

По данным Центризбиркома, чрезвычайных происшествий во время голосования не зафиксировано

В Украине повторное голосование по выборам городских голов, которое проходит в семи городах, началось вовремя и продолжается в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Отмечается, что сейчас чрезвычайных происшествий на выборах зафиксировано. "Члены участковых избирательных комиссий контролируют соблюдение избирателями и другими участниками избирательного процесса мер безопасности. На участках организованы противоэпидемические мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавирусной болезни", – говорится в сообщении.

В ЦИК рассказали, что как и 25 октября, при входе на участках осуществляется температурный скрининг, а для избирателей с признаками заболевания предусмотрены отдельные кабины для тайного голосования.

Кроме того, в помещениях, где происходит голосование, нанесена соответствующая разметка, а участки обеспечены дезинфицирующими средствами. "Члены Центральной избирательной комиссии в пределах своих полномочий контролируют процесс повторного голосования по местным выборам в регионах, в которых они определены ответственными", – написали в Центризбиркоме.

Новости по теме: В Украине зафиксировали первые нарушения во время второго тура местных выборов

Напомним, в Украине сегодня, 15 ноября, стартовало повторное голосование на выборах мэров в 7 городах. Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать в течение дня – до 20:00. Телеканал ZIK ведет онлайн-трансляцию здесь.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

"COVID-19: поддерживаем друг друга", – полное видео ток-шоу Мир входит во вторую волну коронавируса: Как борются с распространением коварной болезни в Европе и за ее пределами Крупные финансовые группы захватят даже самые маленькие рынки: Эксперт оценила последствия от введения в Украине "карантина выходного дня" Коронавирус против бизнеса: Какие ограничения введут в Украине с 14 ноября и чего ожидать предпринимателям
Loading...

программы канала ZIK

Власть VS местные элиты. Вакансии от премьера. Бунт бизнеса | Детали недели | 14.11.20
Новый коронавирусный антирекорд. Переполненные больницы. Карантин выходного дня | #Новости | 14.11.20
Помощь бизнесу. Жуткая авария в столице. Коронавирус в Украине | Детали дня | 13.11.20
Карантинный бойкот. Вакцина от COVID-19. Зарубежные интересы | Ток-шоу
ДТП в столице. Обращение Венедиктовой. Рекорды COVID-19. События в мире | #Новости | 13.11.20
Елена Бондаренко | Ток-шоу