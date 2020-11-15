Второй тур выборов мэров начался вовремя и продолжается без инцидентов, – ЦИК

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По данным Центризбиркома, чрезвычайных происшествий во время голосования не зафиксировано

В Украине повторное голосование по выборам городских голов, которое проходит в семи городах, началось вовремя и продолжается в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Отмечается, что сейчас чрезвычайных происшествий на выборах зафиксировано. "Члены участковых избирательных комиссий контролируют соблюдение избирателями и другими участниками избирательного процесса мер безопасности. На участках организованы противоэпидемические мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавирусной болезни", – говорится в сообщении.

В ЦИК рассказали, что как и 25 октября, при входе на участках осуществляется температурный скрининг, а для избирателей с признаками заболевания предусмотрены отдельные кабины для тайного голосования.

Кроме того, в помещениях, где происходит голосование, нанесена соответствующая разметка, а участки обеспечены дезинфицирующими средствами. "Члены Центральной избирательной комиссии в пределах своих полномочий контролируют процесс повторного голосования по местным выборам в регионах, в которых они определены ответственными", – написали в Центризбиркоме.

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Напомним, в Украине сегодня, 15 ноября, стартовало повторное голосование на выборах мэров в 7 городах. Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать в течение дня – до 20:00. Телеканал ZIK ведет онлайн-трансляцию здесь.