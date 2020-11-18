Второй тур местных выборов должен был состояться в один день, – эксперт заявил об играх с явкой

Борис Тизенгаузен. Фото prefiksblog.co.ua

Явка, когда больных с COVID-19 10 тыс. на сутки, будет отличаться от явки, когда количество инфицированных достигнет 20 тыс., говорит Борис Тизенгаузен

Второй тур местных выборов во всех украинских городах должен был бы состояться в один день, чтобы все кандидаты имели одинаковые условия.

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Гость ток-шоу обратил внимание на то, что в разное время, когда прирост больных на коронавирус за сутки отличается чуть ли не вдвое, и явка избирателей на участки будет разной.

"В разные отрезки времени – разный результат и разная явка, об этом тоже не забываем. Явка при 10 тысячах заболевших и явка при 20 тысячах в сутки и частичном локдауне или "красном" городе – это совершенно разные вещи. А кто у нас голосует? Преимущественно возрастное население, они ходят, молодежь уже разочаровалась. Померять, за кого они, смоделировать - и с явкой тоже можно играть, это же чистая математика. Понять, при какой заболеваемости они не пойдут и назначить там дату – это же тоже элемент управления избирательным процессом", – сказал политтехнолог.

Борис Тизенгаузен говорит, что второй тур местных выборов во всех украинских городах должен был бы состояться в один день, чтобы все кандидаты на должности городских голов имели одинаковые условия для агитации.

"Поэтому, да, в один день все должно было быть. Все должны иметь равный срок на агитацию, и мы бы забыли уже про это, а так у нас "сериал" до нового года растягивается и после нового года", – отметил гость ток-шоу.

Напомним, в Украине 15 ноября состоялось повторное голосование на выборах городских голов Луцка, Одессы, Сум, Херсона, Каменец-Подольска (Хмельницкая область), Краматорска (Донецкая область) и Украинки (Киевская область).

22 ноября повторное голосование по выборам городского головы предназначено в 12 городах 10 регионов, а именно: в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде, Бердянске (Запорожская область), Броварах (Киевская область), Львове, Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ровно и Черкассах.

На 29 ноября назначено повторное голосование на выборах мэра Черновцов.

Как происходило голосование на очередных местных выборах в Украине 25 октября, можно узнать по этой ссылке, а в какие полномочия вступят новоизбранные мэры и депутаты разных уровней – здесь.