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"Второй после Иисуса": Трамп сравнил себя с Богом

Дональд Трамп сравнил себя с Иисусом Христом Фото из открытых источников

Политик добавил, что Иисус лидирует с большим отрывом

Президент США Дональд Трамп отметил, что по популярности он уступает лишь Иисусу Христу. Такое заявление он сделал на предвыборном митинге в Гринвилле в Северной Каролине, передает Independent.

"Как-то раз мне сказали: "сейчас, вы самый знаменитый человек в мире". Я ответил, что это не так. Мои собеседники поинтересовались: "И кто же более знаменит?". Тогда я сказал: "Иисус Христос"", - рассказал Трамп.

Политик добавил, что если посмотреть на небо, то станет понятно, что Иисус лидирует с большим отрывом.

Тем не менее, популярность среди избирателей у Дональда Трампа не божественна. Сейчас его поддерживают около половины американцев.

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Напомним, что в разгар предвыборной кампании Трамп заболел коронавирусом, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе. Политик заявил о фантастическом самочувствии после COVID-19.

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