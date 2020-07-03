Второй день обысков в Одессе: НАБУ пришло к экс-прокурору области

Вчера, по данным СМИ, обыски прошли у мэра Одессы Геннадия Труханова, его заместителя и местного бизнесмена

НАБУ проводит обыски в Одессе 048.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у бывшего прокурора области Олега Жученко. Об этом сообщает местное издание 048.ua.

Отмечается, что фигурантами дела о незаконном выводе имущества города также стали сотрудники и адвокат компании "Будова" Ярослав Трубай. Всего, по данным издания, сегодня обыски прошли у 5 человек.

Накануне сообщалось, что НАБУ провело обыски у мэра Одессы Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана и бизнесмена Владимира Галантерника.

Кроме того, НАБУ пришло в редакцию местного издания "Незалежні новини". Об этом сообщили журналисты медиа. По их словам, работники ведомства разгромили офис и повредили имущество.

НАБУ пришло в местное издание Незалежні новини

В издании говорят, что служащие не объяснили, каким образом СМИ причастны к делу с махинациями власти. Журналисты обещают обратиться в суд и генпрокуратуру.

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Напомним, вчера, 2 июля, НАБУ начало обыски нескольких объектов в Одессе по поводу незаконного вывода имущества из собственности города общины. По словам представителя ведомства, общине нанесен ущерб на сумму свыше полумиллиарда гривен.