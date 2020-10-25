Второе или третье место у "Слуги народа" - это была основная интрига местных выборов, - политолог

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Политическая сила оказалась на третьем месте, отметил Михаил Чаплыга

Основная интрига местных выборов заключалась в том, второе или третье место будет у партии "Слуга народа". Политическая сила оказалась на третьем месте.

Об этом в эфире марафона "Местные выборы в Украине" на телеканале ZIK заявил политический консультант Михаил Чаплыга.

"Я говорил, что основная интрига развернется за то, займет ли "Слуга народа" второе место или третье. Собственно, они заняли везде третье, как раз я посмотрел – Харьков, Одесса, Киев, другие города. Третье место. Причем, как по позициям мэра, так и по позициям партии", – сказал политолог.

Михаил Чаплыга также отметил, что низкая явка избирателей на местных выборах - это приговор действующей власти.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, в 8 утра, в Украине началось голосование на местных выборах.

В Центральной избирательной комиссии назвали нынешние выборы депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских глав самыми сложными в истории Украины.

По состоянию на 19:00 правоохранители открыли около 70 уголовных производств.

Также стали известны первые данные относительно явки избирателей по Украине. По информации сети "ОПОРА", по состоянию на 12:00 она составляла 13,5%, а на 16:00 - 27%.

В 20:00 избирательные участки в Украине закрылись.

В Комитете избирателей Украины заявили, что, несмотря на низкую явку, местные выборы в Украине будут признаны действительными, а поставить под сомнение в целом результаты невозможно.