Вся политика в стране осуществляется внешними финансовыми спекулятивными структурами, – Тимошенко

Юлия Тимошенко Скриншот видео

И отнюдь не премьер-министром и правительством, говорит Юлия Тимошенко

Никакой программы действий правительства не существует – сегодня настоящей программой действий правительства является меморандум с МВФ, а вся политика в стране осуществляется внешними большими финансовыми спекулятивными глобальными структурами.

Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Юлия Тимошенко отметила, что сегодня в Украине "видосики", которые снимает действующая власть, "идут на ура".

"А на самом деле вся политика, которая делается в государстве, она делается не премьер-министром и правительством", – заявила Юлия Тимошенко.

По ее словам, вся политика в стране осуществляется внешними большими финансовыми спекулятивными глобальными структурами.

"И они сегодня, по сути, Украину прибирают к рукам. Я бы сказала, что это просто фактически идет новейшая гибридная колонизация Украины", – считает Юлия Тимошенко.

Она продолжила: "Просто жаль, что мы подменили реальную политику, реальное управление страной, реальные стратегии, которые надо для страны сегодня проводить, так вот власть подменила это вот этими фейками, этим шабашем, этими кулуарными различными договоренностями и ритуальными танцами вокруг программы действий правительства, которой не существует. Этой программы действий не существует. Сегодня настоящей программой действий правительства является меморандум с Международным валютным фондом".

Как сообщалось, Верховная Рада не поддержала проект постановления №3330 о Программе деятельности Кабинета министров Украины. Законопроект не получил необходимого количества голосов во время заседания парламента 18 июня.

После голосования премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что, несмотря на то, что Верховная Рада Украины не поддержала Программу деятельности Кабинета министров, для правительства это ничего не меняет, оно продолжит выполнять поставленные задачи.