ВСУ могут открывать огонь в ответ и даже выйти из договоренностей, - Резников

Алексей Резников Facebook/Алексей Резников

Нормы международного права распространяются и на договоренности ТКГ о полном прекращении огня на Донбассе

Согласно новым договоренностям Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о полном прекращении огня Вооруженные силы Украины не лишены права вести огонь, если речь идет о самозащите, поскольку нормы международного права, а именно статья 51 Устава ООН и статья 40 Гаагской конвенции 1907 года, распространяется на договоренности ТКГ. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает "РБК-Украина".

При этом он признал, что уже много раз перемирие на Донбассе не соблюдалось.

"Многие критики сегодня утверждают, что было уже не одно объявлено перемирие в течение шести лет, и они не выполнялись и не придерживались. Да, действительно, это правда. И мы смотрим очень внимательно на то, как будет происходить соблюдения договоренностей, которые были достигнуты в ТКГ прошлой неделе, и мы понимаем, что это еще одна попытка, еще один шанс дать Минскими соглашениями сработать", - отметил Резников.

Отметим, что согласно статье 51 Устава ООН любая страна имеет право на самозащиту и самооборону. Статья 40 Гаагской конвенции предусматривает, что в случае нарушения перемирия одной из сторон другая сторона имеет право на выход из перемирия к возобновлению боевых действий.

Ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Российская Федерация не хочет брать на себя ответственность за соблюдение "режима тишины" на Донбассе, чтобы не демонстрировать, что она на самом деле имеет прямое отношение к вооруженному конфликту.