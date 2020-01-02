Вступило в действие соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем
Соглашение предусматривает отмену ввозных пошлин на промышленные товары, кроме ювелирных изделий
Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем вступила в действие с 1 января 2021 года. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 24 ноября в Twitter.
"ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать уже с 1.01.2021! Это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества", — говорится в заметке.
ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать уже с 1.01.2021! Это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества. Отличная новость, @netanyahu!— Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) November 24, 2020
Заметим, соглашение о свободной торговле предусматривает отмену ввозных пошлин на промышленные товары (кроме ювелирных изделий). В частности, Украина отменяет 70% пошлин, а Израиль - 80%.
Кроме этого, будет действовать нулевая пошлина на 60% агропромышленных товаров с израильской стороны и 34% - с украинской.
Напомним, накануне, 1 января, вступило в действие соглашение о свободной торговле с Великобританией, что обеспечит свободный доступ на британский рынок для 98% украинской продукции.