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Вступило в действие соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем

Соглашение о зоне свободной торговли с Израилем вступило в действие Фото из открытых источников

Соглашение предусматривает отмену ввозных пошлин на промышленные товары, кроме ювелирных изделий

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем вступила в действие с 1 января 2021 года. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 24 ноября в Twitter

"ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать уже с 1.01.2021! Это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества", — говорится в заметке. 

 

Заметим, соглашение о свободной торговле предусматривает отмену ввозных пошлин на промышленные товары (кроме ювелирных изделий). В частности, Украина отменяет 70% пошлин, а Израиль - 80%.

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Кроме этого, будет действовать нулевая пошлина на 60% агропромышленных товаров с израильской стороны и 34% - с украинской.

Напомним, накануне, 1 января, вступило в действие соглашение о свободной торговле с Великобританией, что обеспечит свободный доступ на британский рынок для 98% украинской продукции.

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