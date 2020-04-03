В Украине вступил в силу закон об изменениях в госбюджет-2020 относительно питания военных

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Документом продлевается до конца года срок действия договоров о закупке услуг по питанию для ВСУ

В Украине вступил в силу закон №3254 "О внесении изменений в ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2020 год" о непрерывном обеспечении питания военнослужащих", который накануне был опубликован в парламентском издании "Голос Украины".

Закон позволяет Министерству обороны и Министерству внутренних дел в 2020 году для обеспечения бесперебойности процесса питания личного состава Вооруженных сил Украины, других образованных соответственно законам Украины военных формирований и правоохранительных органов продлить до 31 декабря 2020 года в пределах бюджетных ассигнований Минобороны и МВД срок действия договоров.

Напомним, законопроект №3254 “О внесении изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих” был зарегистрирован в Верховной Раде 23 марта. Нардепы приняли его 30 марта. За это проголосовали 328 парламентариев. Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ 1 апреля.