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В Украине вступил в силу закон о среднем образовании

Фото из открытых источников

Ученики смогут выбирать учебные предметы и будут иметь больше прав для ученического самоуправления

С сегодняшнего дня, 18 марта, вступает в силу закон "О среднем образовании".

Сам документ опубликован в "Голосе Украины".

Согласно ему, учителям предоставляется педагогическая автономия, ученикам гарантируется равный доступ к образованию, а школы смогут сами распоряжаться собственными средствами.

К тому же, этот закон предусматривает рост зарплат педагогов, широкое поле для их поднятия квалификации и возможность создавать новые системы оценки.

В свою очередь ученики будут сами выбирать учебные предметы и иметь больше прав для ученического самоуправления, а также получать защиту от буллинга. 

Ожидаются и кадровые нововведения.

Так, речь идет о новых подходах к назначению директоров школ, привлечении педагогов к преподаванию и введении педагогической интернатуры для молодых учителей.

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Однако, некоторые положения закона вступят в силу позже, а именно: абзац второй части второй статьи 12 вступает в силу с 1 сентября 2024 года; абзац первый части четвертой статьи 18 вступает в силу с 1 января 2021 года; часть седьмая статьи 24 вступает в силу с 1 января 2021 года; абзац восьмой части первой статьи 32, абзацы пятый и шестой части первой статьи 35, которые вступают в силу с 1 сентября 2024 года; абзац второй части шестой статьи 49, который вступает в силу с 1 января 2020 года. 

Как отмечается, необходимость принятия закона обуславливается потребностью в нормативном обеспечении реформирования системы общего среднего образования, начатого после принятия Закона Украины "Об образовании" в 2017 году.

Напомним, ранее сообщалось, что 13 марта президент Владимир Зеленский подписал закон Украины "О среднем образовании", который Верховная Рада приняла 16 января 2020 года.

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Также отмечалось, что Кабмин принял решение назначить Юрия Полюховича временно исполняющим обязанности Министра образования и науки Украины.

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