В Украине вступил в силу закон о среднем образовании

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Ученики смогут выбирать учебные предметы и будут иметь больше прав для ученического самоуправления

С сегодняшнего дня, 18 марта, вступает в силу закон "О среднем образовании".

Сам документ опубликован в "Голосе Украины".

Согласно ему, учителям предоставляется педагогическая автономия, ученикам гарантируется равный доступ к образованию, а школы смогут сами распоряжаться собственными средствами.

К тому же, этот закон предусматривает рост зарплат педагогов, широкое поле для их поднятия квалификации и возможность создавать новые системы оценки.

В свою очередь ученики будут сами выбирать учебные предметы и иметь больше прав для ученического самоуправления, а также получать защиту от буллинга.

Ожидаются и кадровые нововведения.

Так, речь идет о новых подходах к назначению директоров школ, привлечении педагогов к преподаванию и введении педагогической интернатуры для молодых учителей.

Однако, некоторые положения закона вступят в силу позже, а именно: абзац второй части второй статьи 12 вступает в силу с 1 сентября 2024 года; абзац первый части четвертой статьи 18 вступает в силу с 1 января 2021 года; часть седьмая статьи 24 вступает в силу с 1 января 2021 года; абзац восьмой части первой статьи 32, абзацы пятый и шестой части первой статьи 35, которые вступают в силу с 1 сентября 2024 года; абзац второй части шестой статьи 49, который вступает в силу с 1 января 2020 года.

Как отмечается, необходимость принятия закона обуславливается потребностью в нормативном обеспечении реформирования системы общего среднего образования, начатого после принятия Закона Украины "Об образовании" в 2017 году.

Напомним, ранее сообщалось, что 13 марта президент Владимир Зеленский подписал закон Украины "О среднем образовании", который Верховная Рада приняла 16 января 2020 года.

Также отмечалось, что Кабмин принял решение назначить Юрия Полюховича временно исполняющим обязанности Министра образования и науки Украины.