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Встреча советников "нормандской четверки" состоится 28 августа, - Зеленский

Владимир Зеленский Офис президента

По его мнению, также нужно провести встречу на уровне глав МИД "нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в следующую пятницу, 28 августа, состоится встреча советников "нормандской четверки". Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Украина 24". 

"Договорились о встрече советников в нормандском формате на конец августа, 28 числа будет эта встреча", - отметил президент.

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Кроме этого, по мнению Зеленского, далее нужно провести встречу в "нормандском формате" на уровне глав министерств иностранных дел стран-участниц. 

"А потом я считаю, что должна быть еще встреча министров иностранных дел "четверки", и потом встречу лидеров", - пояснил украинский президент.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что страны-участницы "нормандской четверки" подтвердили готовность к проведению встречи советников, которые должны подготовить предстоящую встречу лидеров Германии, Франции, Украины и России по урегулированию конфликта на Донбассе.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча помощников лидеров стран "нормандской четверки" готовится.

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