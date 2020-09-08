Встреча советников "нормандской четверки" состоится 11 сентября, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Президент ждет определенные предложения во время встречи, однако не сказал какие именно

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Сумской области, где примет участие в презентации Стратегии развития региона до 2027 года и ознакомится с работой областного коммунального предприятия "Аэропорт Сумы". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время пресс-конференции глава государства подтвердил подготовку встречи советников "нормандской четверки", которая запланирована на пятницу.

"У нас должно быть заседание советников "нормандского формата" 11 сентября. Ждем там определенные предложения", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что дата предстоящей встречи советников лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе уже определена, однако ее держали в секрете, ведь встреча уже несколько раз переносилась.