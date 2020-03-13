Встреча советников лидеров нормандской четверки не состоялась из-за угрозы коронавируса, - Ермак

Андрей Ермак Офис президента

Насущные вопросы будут обсуждаться в телефонном режиме на следующей неделе

Встреча советников лидеров нормандской четверки не состоялась 12 марта из-за угрозы заражения коронавирусом. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время брифинга, сообщает РБК-Украина.

Глава ОП отметил, что насущные вопросы будут обсуждаться в телефонном режиме на следующей неделе.

"Встреча советников должна была состояться 12 марта, но ее перенесли из-за коронавируса. Мы будем иметь телефонный разговор между советниками. На которой мы будем, в том числе, говорить о дате возможного саммита, который должен был состояться в Берлине. Я надеюсь, что в апреле", - сказал Ермак.

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Ранее во время брифинга глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал освобождение всех граждан Украины, которых удерживают представители незаконных вооруженных формирований, которое состоится в течение ближайших месяцев.

Напомним, 11 марта в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на котором присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

По результатам встречи стороны достигли договоренностей по вопросу обмена удерживаемыми лицами. В частности, было согласовано представить в ТКГ перечень лиц, подлежащих взаимному освобождению, и завершить освобождение в кратчайшие сроки.