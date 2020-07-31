Вслух об этом никто не скажет, но конфликт на Донбассе выгоден всем, – Добкин

Михаил Добкин УНИАН

Зеленский, принявший эстафету у Порошенко, накануне выборов говорил, что принесет Украине мир, но сейчас это лишь слова

Конфликт на Донбассе выгоден всем. Просто никто об этом вслух не посмеет сказать.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил бывший народный депутат, политик Михаил Добкин.

Он отметил, что к переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе можно привлекать кого угодно, но это не даст никаких конкретных результатов. По словам Добкина, Украине необходимо выполнить свое "домашнее задание" относительно Минских договоренностей.

Вместе с тем политик отметил, что предыдущая власть подписала Минские договоренности, но выполнять их она не собиралась, зато использовала для "выигрыша времени".

А нынешний президент Зеленский, продолжил Добкин, подражает политике своего предшественника. Более того, действующая власть не предлагает никаких альтернатив.

"И у меня такое впечатление, что этот конфликт выгоден всем. Просто никто не хочет об этом говорить вслух. Украина устами обанкротившихся политиков – Ирины Геращенко, Порошенко, Парубия, они говорят, что конфликт на Донбассе позволяет нам иметь серьезную международную поддержку. То есть они за эту поддержку готовы платить жизнями и судьбами миллионов своих сограждан. Это говорит о том, что никому победа не нужна", – акцентировал Михаил Добкин.

Он также напомнил, что Зеленский, который сегодня перенял эстафету у Порошенко, накануне выборов говорил совсем другие вещи.

"Он заряжал всех энергией, что этот конфликт при нем будет решен. К сожалению, пока это только слова", – подытожил Михаил Добкин.

Напомним, в "Оппозиционной платформе – За жизнь" заявили, что власть должна прекратить "театр" вокруг мирных переговоров и обеспечить политическое урегулирование конфликта на Донбассе.