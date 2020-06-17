ВСК относительно деятельности "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" была создана для возможности олигархов давить на свободу слова, – Кива

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

ВСК относительно деятельности "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" была создана в пользу интересов олигархов для того, чтобы у них появилась возможность давления на свободу слова в лице этих телеканалов.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат (фракция "Оппозиционной платформы – За жизнь") Украины Илья Кива.

"Сегодня мы все стали свидетелями того, что комиссия (по деятельности телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", – ред.) была создана в интересах олигархов для того, чтобы у них появилась возможность давления на свободу слова в лице телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK". Потому что сбалансированная информационная политика этих телеканалов никак не вписывается в тот план хаоса и беспорядка, который сегодня "зеленая" власть с помощью олигарха Коломойского устроила в нашей стране", – подчеркнул Кива.

Более того, добавил политик, что возглавила ВСК Ольга Василевская-Смаглюк, которая ранее работала на телеканале "1+1", который является активом Игоря Коломойского.

"Поэтому она получила прямое задание и приказ – стереть независимые, честные СМИ", – убежден Илья Кива.

Он добавил, что сегодня такой сценарий не состоялся, поэтому свободе слова в Украине быть.

"Мы неоднократно говорили о том, что финансируется "1+" исключительно из денег, которые были получены путем махинаций, рейдерских захватов и нарушений закона олигархом Коломойским. Но эту информацию данная комиссия даже не рассматривала. Это отношение к СМИ, это попытка давления, это судороги олигархического строя, которые пытаются втянуть нашу страну в хаос, затоптать свободу слова и нивелировать гражданские права наших украинцев. Поэтому мы и дальше будем стоять на защите украинского народа", – подчеркнул Илья Кива.

Напомним, сегодня, 17 июня Верховная Рада отклонила отчет Временной следственной комиссии относительно телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK".

Больше на тему относительно давления на свободу слова в Украине читайте здесь "Власть против СМИ: Почему украинские журналисты оказались под угрозой".

Ранее в ОБСЕ заявили, что там следят за ситуацией с правами журналистов в Украине.