Всеукраинская молодежная общественная организация СКМ обратилась к президенту Зеленскому с просьбой ответить на письмо Виктора Медведчука

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Всеукраинская молодежная общественная организация СКМ обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ответить на письмо председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Соответствующее обращение оказалось в распоряжении ИА ZIK.

Приводим его текст дословно:

Президенту Украины, Зеленскому В. А.

Уважаемый Владимир Александрович!

Наша всеукраинская молодежная общественная организация, с 1994 года занимается развитием украинской молодежи. За это время были разные времена для молодежного движения и Украины в частности. Но современное состояние дел в нашем государстве вызывает возмущение. Возникает вопрос: почему за год Вашего президентства, стало хуже в государственной молодежной политике, почему до сих пор нет мира в Украине, почему ухудшилось материальное состояние украинцев и прочее. В Вашей Зе команде вообще знают, что надо делать?

ПОЧЕМУ НЕТ ДИАЛОГА И КОНСТРУКТИВА?!

Заметим, что из более 11,5 млн украинской молодежи (14-35 лет), по данным экзитполов, около 80% тех, кто голосовали, поддержали кандидатуру Владимира Зеленского на президентских выборах, соответственно эти миллионы украинской молодежи имеют особые ожидания именно от действующего Президента Украины и людей, которых олицетворяют с его командой.

Победа в 2019г. новой политической волны показала, что радикальное омоложение политической элиты — это не только новый "возрастной стандарт", но и приход новой политической стилистики, появление во власти людей, которые сформировались, во-первых, в независимой и суверенной Украине, и, во-вторых, их взросление прошло во времена появления и утверждения цифровой экономики, цифровых технологий в управлении, цифровой среды обитания. Все это является четким свидетельством победы молодой энергии, нового отношения к жизни.

Всем известное письмо господина Медведчука, оппозиционного политика, подняло главные вопросы, которые постоянно задают украинцы и особенно молодежь.

Вопросы мира, которого нет. Мы знаем, что Вы искренне желаете мира. Мы также надеемся, что Вы лично пытаетесь остановить противостояние на Востоке Украины. Однако, мы не понимаем, почему до сих пор нет прогресса в достижении мира.

Также актуальным является вопрос тарифов. Вы в предвыборный кампании анонсировали "конец эпохи бедности". Дайте ответ обществу и нам, каким образом Вы боретесь с теми, кто грабит страну? И когда эта эпоха бедности закончится?

Вопрос насильственной украинизации также актуальна. Пора признать, что множество людей в этой стране говорят на русском языке. Украинцы – вольнолюбная нация, мы завоевали право разговаривать на том языке, который нам удобен и нет смысла заставлять нас разговаривать на языке, который требует политическая конъюнктура.

Мы просим Вас дать публичные ответы на вопросы. В Украине сложилась порочная практика – презирать рядовых граждан и считать себя неподотчетными остальному населению страны. Но за Вас мы голосовали именно потому, что надеялись на изменения. И мы пока надеемся, что вы нас услышите.

С уважением,

Глава СКМ Александр ПОТЕМКИН