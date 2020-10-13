Всенародный опрос, инициированный Зеленским, не будет иметь прямых юридических последствий, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

В ведомстве отмечают, что это главное отличие инициативы главы государства от всенародного референдума

Опрос, который сегодня анонсировал президент Владимир Зеленский на 25 октября, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий. Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

"Подчеркиваем, что опрос, который предлагается провести 25 октября, в отличие от референдума, как это определено для референдума Конституцией, не будет иметь прямых юридических последствий.

Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена тем, что содержание политики в государстве должно определять народ, а не исключительно те, кто имеет достаточно медийного влияния и денег, чтобы манипулировать в своих личных интересах впечатлением об общественном мнении.

25 октября мы узнаем о том, что на самом деле думает народ. А также зададим те вопросы, которые никто и никогда не хотел ставить напрямую своим согражданам в нашей стране", - отмечается в нем.

При этом добавляется, что до сих пор на общественное мнение в Украине влияли "различные ангажированные "эксперты" и политики с более чем 20-летним стажем манипуляции народными ожиданиями".

"То есть государство ставит прямые вопросы обществу и получает прямые ответы без посредников. Именно так работает истинная демократия", - подчеркнули в ОП.

В то же время, относительно пакета законов о народовластии, и ключевой из них – О всеукраинском референдуме, в ведомстве добавили, что инициативы уже на пути к принятию депутатами.

Напомним, сегодня утром президент Зеленский призвал граждан прийти 25 октября на избирательные участки и ответить на 5 важных для каждого вопросов. Однако, чего они будут касаться, не уточнил.

По информации "Страны" глава государства намерен снять отдельные видеоролики, касающиеся анонсированных 5 вопросов. Они появятся уже в ближайшее время.