Всенародный опрос – это фикция, его результат уже может быть написан, – политтехнолог

Дмитрий Раимов Фото из открытых источников

Чтобы опросить 5 миллионов украинцев, нужны десятки тысяч интервьюеров, а сам опрос обойдется в миллионы долларов, отметил Дмитрий Раимов

Проводить всенародный опрос в анонсированные сроки и с количеством опрошенных в 5 миллионов человек нереально, поэтому это фикция, его результат может быть уже написан.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политтехнолог Дмитрий Раимов.

Гость ток-шоу отметил, что слухи об опросе (напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал всенародный опрос в день проведения местных выборов, 25 октября) звучали еще с июля-августа, то есть его планировали. Он согласился с мнением, что такая инициатива имеет целью мобилизовать избирателей.

Дмитрий Раимов отметил, что нарушения во время всенародного опроса могут заключаться в агитации, кроме того, есть вопросы, кто заплатит за эту меру. Он отметил, что КМУ или Офис президента заплатить не могут, поскольку речь идет о расходах из государственного бюджета, партия "Слуга народа" тоже не может, поскольку это будет агитацией, да и партийного бюджета на такие расходы нет. Дмитрий Раимов отметил, что, если упомянутый опрос профинансирует частная компания, то это прямой путь к импичменту главы государства.

"А кто считать будет? Где методика? Сегодня фигурирует цифра в 5 миллионов бюллетней. Для тех, кто занимается социологией, 5 миллионов опрошенных - это вообще космос. Но обработать 5 миллионов - это невозможно, нормально сделать, чтобы не было подтасовок. Значит что - либо результат написан, либо кто-то хочет уже готовый результат", - подчеркнул гость ток-шоу.

Дмитрий Раимов отметил, что для того, чтобы опросить 5 миллионов украинцев, нужны десятки тысяч интервьюеров, их где-то нужно набрать, но сейчас такую работу никто не проводит. По его словам, такой опрос обошелся бы в миллионы долларов.

"То, что сейчас предложено, и за те сроки - две недели, и то количество анкет провести физически невозможно. Я прихожу только к одному выводу - это фикция. Результат уже должен быть прописан, и то, что будет делаться, это только некий фасад", - резюмировал Дмитрий Раимов.

Напомним, утром 13 октября президент Зеленский призвал граждан прийти 25 октября на избирательные участки и ответить на 5 важных для каждого вопросов. Однако чего они будут касаться, не уточнил.

По информации "Страны", глава государства намерен снять отдельные видеоролики, касающиеся анонсированных 5 вопросов. Они появятся уже в ближайшее время.

В Офисе президента сообщили, что опрос, который анонсировал президент Владимир Зеленский на 25 октября, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.

Добавим, Комитет избирателей Украины обеспокоен инициативой президента Владимира Зеленского о проведении всенародного опроса на местных выборах 25 октября. В КИУ подчеркивают, что это не предусмотрено Избирательным кодексом.