Всех "микробов" и "засранцев" Зеленский сам привел к власти: Эксперт о заявлении президента относительно скандальных "слуг народа"

Телеканал ZIK

Зеленский 100% отвечает за всех нардепов, которых привел в Раду

Народный депутат Украины VIII созыва Дмитрий Линько прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского, который назвал "микробами" скандальных членов партии "Слуга народа". Он напомнил, что всех "микробов" и "засранцев" Зеленский сам привел к власти.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK.

"Зеленский сегодня активно ищет ответы на те вопросы людей, почему ничего не получается, почему ничего не происходит? Но все ответы у него – это поиск тех, кто в этом виноват. Так вот всех этих "микробов", всех этих "засранцев", привел полностью, 100% он к власти, он завел их в Верховную Раду, и поэтому он отвечает", – акцентировал политик.

По мнению Линько, президент, вместо того, чтобы всех обвинять, должен был бы признать свой "промах" и сказать людям, как планирует дальше работать в нынешней глубоком экономическом кризисе.

"Когда он говорит о предшественниках, когда рассказывает, что внутри ему не помогают, мешают, то он хотя бы честно мог сказать, что он делает определенные ошибки, что он признает ошибки, и собирается их исправлять. Но он этого не делает. Он снова перекладывает на кого-то ответственность. И что мы сейчас будем видеть в Верховной Раде – эти два месяца будет абсолютно пустая повестка дня, политический пиар, который будет направлен исключительно на предвыборную кампанию", – прокомментировал бывший народный депутат.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал "микробами" скандальных членов партии "Слуга народа" и отметил, что эти нардепы не будут заметны "на пути к успеху". Соответствующее заявление он сделал 31 августа во время съезда партии в Киеве.