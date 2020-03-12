Все знают, что Сивохо – доверенное лицо президента, – Кучеренко об инциденте с советником секретаря СНБО

ZIK

Сивохо является советником на общественных началах, отметил нардеп

Сергей Сивохо является советником секретаря СНБО на общественных началах. Секретарь СНБО Данилов уже заявил, что господин Сивохо никогда не имел никаких официальных полномочий представлять позицию СНБО. Теперь очень важной является позиция президента Украины.

Об этом в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Батькивщина") Алексей Кучеренко.

Алексей Кучеренко, комментируя инцидент с советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо, задал риторический вопрос, имеет ли право гражданин презентовать какую-то свою платформу на собрании граждан, и сразу дал ответ, что, безусловно, имеет. Вместе с тем, Алексей Кучеренко подчеркнул, что ключевой момент – представлял ли господин Сивохо платформу как гражданин или же как чей-то представитель.

"Это какие-то общественные слушания. Мы знаем, что последние где-то полгода он – у него визитка "советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны". Ну, замечательно. Я давно понял, что он советник на общественных началах. Их у секретаря 11. Извините, что такое советник? Ну, советуй себе. И первое, что сделал Данилов как чиновник, он сказал: господин Сивохо никогда не имел никаких официальных полномочий представлять позицию СНБО. Точка", – отметил Алексей Кучеренко.

Гость ток-шоу продолжил: "А дальше, как будут события развиваться, тут интересный вопрос. Потому что все же знают, что он – определенное доверенное лицо лично президента Украины. Он с ним в товарищеских отношениях… Я понимаю, что это некий тестер, господин Сивохо взял на себя эту миссию. Я увидел, как секретарь СНБО тут же, официально… И теперь очень важна позиция президента Украины, потому что он скажет – он здесь ни к чему или он здесь к чему".

Алексей Кучеренко также добавил, что категорически не поддерживает радикальные настроения тех, кто атаковал Сергея Сивохо.

Как сообщалось, в Киеве произошли столкновения на презентации Национальной платформы примирения между представителями Нацкорпуса и Сергеем Сивохо.

Во время презентации радикалы перекрыли вход и срывали мероприятие, которое проводил Сивохо. После этого они назвали Сивохо предателем и врагом Украины, поскольку тот не называет Россию врагом.

Впоследствии Сивохо прокомментировал эту ситуацию и заявил, что "некоторым мир не нужен и что они хотят войны, потому что война — это бизнес и большие деньги".