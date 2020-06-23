Все происходит по шаблону, написанным не здесь, - Деркач обжалует реформу регионального управления

Андрей Деркач

Деркач заявил, что власть не допускает народ в сферу образования и здравоохранения

Жду, когда выйдет постановление Кабинета министров о региональном управлении и планирую его с коллегами сразу обжаловать. Об этом в эфире программы "HARD з Влащенко" на телеканале ZIK заявил внефракционный народный депутат Андрей Деркач.

"Например, вот сейчас происходит реформа регионального управления. Когда им задаешь вопрос – вы кто? Почему вы не задали вопрос нашим избирателям, почему не задали вопрос нашим согражданам, сколько районов, как районы должны делиться, что такое "громада"? Они выступают, как миссионеры, – мы получили инструкцию, методичку, рекомендацию. Вот жду, когда выйдет постановление Кабинета министров об этой реформе и пойду с группой товарищей в суд на тему того, на основании чего такая реформа проводится, почему они наших граждан опять "усушкой, утруской" не допускают до услуг в сфере образования, здравоохранения, просто административных услуг. То есть это все происходит по какому-то шаблону, который написан не здесь", - сказал Деркач.

Напомним, ранее Андрей Деркач рассказал, кто является главным бенефициаром "схем" в Украине.