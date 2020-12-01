Все предложения власти писали люди, которые очень далеки от экономики, - Лукаш о протестах ФЛП

Елена Лукаш Фото - скриншот

Власть отступает, когда слышит народное возмущение, поэтому у предпринимателей все получится, прогнозирует юрист

Все предложения власти относительно физических лиц-предпринимателей писали люди, которые очень далеки от экономики и не слышат голос своих избирателей.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила юрист Елена Лукаш.

Елена Лукаш убеждена, что власть услышит предпринимателей, которые сегодня протестовали под стенами Верховной Рады Украины против введения кассовых аппаратов для ФЛП, ведь, говорит юрист, в Украине власть все делает через скандалы и давление.

"Вот что бы она не начинала, когда она чувствует народное возмущение, а сейчас оно достаточно ощутимое, Киев парализован сейчас, то они начинают медленно отступать назад, отползать", – отметила Елена Лукаш.

Гостья ток-шоу отметила, что сегодня предприниматели абсолютно правильно делают, что протестуют против решений власти, ведь им не нужна отсрочка обязательного введения кассовых аппаратов и никаких "подачек" от власти, люди требуют прекратить фискализацию. Елена Лукаш прогнозирует, что у ФЛП все получится.

"Все предложения, которые писала власть, писали люди иногда очень далекие от экономики. Например, господин Гетманцев, как вы знаете, он юрист, и не знаю, приобщался ли он к экономическим знаниям, и своих избирателей он не слышал. Но сейчас их голос звучит громко. Требования достаточно четко артикулированы. Сегодня первый большой шаг назад власть сделала, перенеся срок внедрения кассовых аппаратов до 2022 года, но предпринимателям этого мало. Они хотят прекратить необоснованные проверки, прекратить эти издевательства", – сказала Елена Лукаш.

Как сообщали, президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект об отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей на год.

Напомним, 1 декабря Верховная Рада приняла законопроект о фискализации, теперь обязательное введение кассовых аппаратов для ФЛП отсрочено до 1 января 2022 года. Согласно сообщению, с трибуны парламентского зала депутаты называли документ компромиссным вариантом.

Добавим, сегодня на площади Конституции возле Верховной Рады Украины правоохранители образовали коридор, через который проводили народных избранников из здания парламента мимо многолюдного митинга предпринимателей – ФЛП, с самого утра протестующих против принятия законопроекта, предусматривающего обязательное введение кассовых аппаратов. Между митингующими и полицией произошла потасовка.