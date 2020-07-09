Все порохоботы "вешаются" из-за двойной реальности, которую построил Порошенко, - Крюкова о "пленках Деркача"

Светлана Крюкова Скриншот видео

Украинцы увидят еще не одни "пленки Порошенко"

Сегодня все "порохоботы" "вешаются" из-за двойной реальности, которую пятый президент Украины Петр Порошенко выстроил в Украине.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявила журналистка Светлана Крюкова.

Комментируя обнародованные Андреем Деркачом так называемые "пленки Порошенко", где пятый президент Украины поздравил Путина с 1 Мая и обменивался шутками с президентом РФ, Светлана Крюкова отметила: вероятно, украинцы увидят еще не одни пленки относительно Петра Порошенко, ведь Путин и Байден – не ключевые политики, с которыми общался Порошенко на посту президента.

"Есть Макрон, есть Меркель, есть много других людей, с которыми интересная манера общения. Люди изучают все – от насмешек к фарисейству, что самое главное, за что сейчас критикуют Порошенко и за что "вешаются" "порохоботы – из-за двойной реальности, которую Петр Алексеевич выстраивал и в государственной, и в своей политической активности", – сказала Светлана Крюкова.

О двойной реальности Порошенко, добавила журналистка, свидетельствует и тот факт, что в 2014-м году администрация президента Петра Порошенко связивалась с редакторами телеканалов и сайтов с просьбой удалить фото, где Порошенко жмет руку Путину во время встречи в Минске.

"Они пытались зачистить информационное поле, потому что аудитория Порошенко очень плохо восприняла это рукопожатие. Поэтому эта пленка – это продолжение целой цепочки событий о которых мы еще не знаем, которые говорят о том, что дипломатия всегда отличается от витринной политики. То есть они совсем не враги", – прокомментировала Крюкова.

Как сообщалось, нардеп Андрей Деркач в четверг, 9 июля, обнародовал новые записи разговоров президента Петра Порошенко. На одной из них - разговор Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным от 30 апреля 2015 года.

Как отмечается, это довольно милое общение двух президентов. Они говорили о миротворцах, о экономические проблемы Донбасса.

Порошенко дал рекомендации, как оптимизировать работу Трехсторонней контактной группы в Минске. Путин сказал, что передаст эти рекомендации Лаврову.

Порошенко поздравил Путина с 1 Мая. Оба смеются, обмениваются шутками. Путин сказал, что будет вручать медали "Героев Труда". Порошенко сказал, что будет награждать ветеранов с 70-летием Победы.

Путин сочувственно интересуется, как ситуация внутри Украины. Порошенко говорит - уже налаживается. В конце очень тепло попрощались.