Все на отдых: Турция восстанавливает авиасообщение с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото из открытых источников

Открытие авиасообщения должно дать толчок для восстановления туристической отрасли

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которого была достигнута договоренность о восстановлении авиасообщения между странами с 1 июля. Радостной новостью глава государства поделился на личной странице в cоциальной сети Twitter.

Также Зеленский поблагодарил Эрдогана за гуманитарную помощь и заявил об углублении стратегического партнерства между Украиной и Турцией на всех направлениях.

"С 1 июля некоторые авиарейсы между Турцией и Украиной будут восстановлены. Согласен с Реджепом Тайипом Эрдоганом, что это даст толчок для восстановления туристической отрасли. Спасибо за гуманитарную помощь. Мы углубляем стратегическое партнерство между Украиной и Турцией на всех направлениях, представляющих общий интерес", - написал он.

З 1 липня деякі авіарейси між Туреччиною та Україною будуть відновлені. Згоден з @RTErdogan, що це дасть поштовх для відновлення туристичної галузі. Дякую за гуманітарну допомогу. Ми поглиблюємо стратегічне партнерство між і на всіх напрямах, що становлять спільний інтерес. pic.twitter.com/pHq5O1avZT — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 24, 2020

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Напомним, что в конце марта Турция полностью закрыла международное авиасообщение со всеми странами и поставила ограничение на междугородние перевозки. Власти пошли на такой шаг ради усиления борьбы с коронавирусом.