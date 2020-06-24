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Все на отдых: Турция восстанавливает авиасообщение с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

 Фото из открытых источников

Открытие авиасообщения должно дать толчок для восстановления туристической отрасли

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которого была достигнута договоренность о восстановлении авиасообщения между странами с 1 июля. Радостной новостью глава государства поделился на личной странице в cоциальной сети Twitter.

Также Зеленский поблагодарил Эрдогана за гуманитарную помощь и заявил об углублении стратегического партнерства между Украиной и Турцией на всех направлениях.

"С 1 июля некоторые авиарейсы между Турцией и Украиной будут восстановлены. Согласен с Реджепом Тайипом Эрдоганом, что это даст толчок для восстановления туристической отрасли. Спасибо за гуманитарную помощь. Мы углубляем стратегическое партнерство между Украиной и Турцией на всех направлениях, представляющих общий интерес", - написал он.

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Напомним, что в конце марта Турция полностью закрыла международное авиасообщение со всеми странами и поставила ограничение на междугородние перевозки. Власти пошли на такой шаг ради усиления борьбы с коронавирусом.

 

 

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