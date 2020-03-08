Все идет жестко: Зеленский рассказал подробности переговоров с Путиным в Париже

Участие президента Владимира Зеленского во Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины, 25 февраля 2020 года president.gov.ua

По словам главы государства, "Путин - человек с головой"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договариваться с президентом РФ Владимиром Путиным "было очень сложно" во время встречи в "нормандском формате" в Париже.

Об этом он сказал в интервью The Guardian.

"Мы сели за стол переговоров. Знаете, говорят: "идет как по маслу"? Но здесь "масла" вообще нет. Все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями. Но оно движется вперед", - отметил Зеленский.

По его мнению, если видно, что движения вперед нет, то тогда нужно выбирать другую стратегию.

Также глава государства отметил, что возвращение 111 удерживаемых лиц с сентября не является прорывом, но до этого ситуация вообще была заморожена.

"Как бы там ни было, мы вернули 111 человек с сентября. Я не говорю, что мы сделали прорыв. Но. Три года не было Нормандского формата. Ситуация была заморожена абсолютно. Через три года мы добились встречи – сейчас вернули 111 человек", - сказал он.

Также Зеленский рассказал, что считает, что "Путин - человек с головой" и что его утверждение о "украинских радикалах" может быть навязанной кем-то информацией.

"Я думаю, что он человек с головой. Поэтому когда он говорит про радикалов – это или навязанная ему кем-то информация, в которую он уже сам поверил, или это его стратегия, как вести переговоры. Вот и все", - пояснил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский дал Путину год, чтобы положить конец войне на Донбассе.

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Также отмечалось, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Минске встретился с представителем Путина Казаком для обсуждения освобождения удерживаемых лиц.