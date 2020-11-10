ВРУ текущего созыва будет жить, как рэкетиры в 90-х, – ярко, но недолго, – прогноз политолога

Телеканал ZIK

Валерий Дымов объяснил, какие "шлюзы" открыли результаты местных выборов

Фиксация на местных выборах слабости "слуг народа" открывает шлюзы для разговоров о перевыборах парламента.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил политолог Валерий Дымов.

Гость ток-шоу комментируя вероятность роспуска Верховной Рады Украины, отметил, что ранее он говорил на эту тему так: "Эта Верховная Рада будет жить, как рэкетиры в 90-х, – ярко, но недолго".

Эксперт отметил, что сегодня для того, чтобы распустить ВРУ, нужно иметь силу: "Где она у президента Зеленского?".

Валерий Дымов продолжил: "Сейчас на самом деле КСУ нельзя распускать, потому что это незаконно, и КСУ не позволит. Верховную Раду нельзя распускать, потому что нет оснований".

По его мнению, перевыборов сейчас не будет, но "фиксация на местных выборах слабости "слуг народа" и Зеленского на самом деле открывает шлюзы для того, чтобы мы с вами говорили, – и даже если Арахамия и Разумков говорят, что не будет, это значит, что они боятся, что будет".

Напомним, в начале ноября председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя депутатской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что сейчас у президента Украины Владимира Зеленского нет оснований для роспуска ВРУ.

Ранее народный депутат от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев заявлял, что, если Верховная Рада Украины окажется недееспособной, не сможет принимать решения, ее нужно будет распустить.