ВРУ собирается, чтобы у президента не было оснований для ее роспуска, – политтехнолог

Тарас Загородний. Фото Синица Александр / УНИАН

Отменить "карантин выходного дня" Рада не сможет, говорит Тарас Загородний

Верховная Рада Украины собирается, чтобы у президента Украины Владимира Зеленского не было оснований для ее роспуска.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политтехнолог Тарас Загородний.

Эксперт, комментируя вероятность отмены Верховной Радой "карантина выходного дня", заметил, что причины сегодняшнего заседания ВРУ, где немало избранников инфицированы коронавирусом, следует искать глубже. По его мнению, ВРУ собралась, чтобы у главы государства Владимира Зеленского не было оснований для ее роспуска. Политтехнолог напомнил, что в случае, если парламент не собирается в течение 30 дней, президент может его распустить.

"Что касается так называемой отмены карантина, они не смогут отменить этот карантин. Они могут лишь рекомендовать правительству отменить постановление о введении этого карантина", – отметил Тарас Загородний и добавил, что именно Кабмин будет принимать окончательное решение по этому поводу.

Эксперт продолжил: "Что касается бюджета – это было прогнозируемо, что они не смогут собрать эти цифры. Даже уже господин Гройсман начал над ними так весело шутить – давайте я вам помогу бюджет написать, потому что вы не можете собрать это воедино. В данном случае мы говорим, что и голосов, скорее всего, нет".

Напомним, 14 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня. Он предполагает введение жестких ограничений с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, которые будут повторяться каждую неделю на выходных.

В частности, в настоящее время запрещается работа торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, а также работа театров и проведение массовых мероприятий. Кроме этого, не разрешено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.

Однако новые ограничения вызвали возмущение у населения. В связи с этим в нескольких городах предприниматели и рестораторы вышли на протест с требованием отменить нововведение.

Как сообщали, 16 ноября в ВРУ зарегистрировали проект постановления №4381, которым Верховная Рада Украины рекомендует Кабинету министров отменить "карантин выходного дня".

Добавим, по состоянию на утро 17 ноября 2020 г. в Украине подтверждены 557 657 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 11 968 человек.