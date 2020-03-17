ВРУ сегодня назначит министра экономики и генпрокурора

Второе внеочередное заседание инициировал президент Владимир Зеленский

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что сегодня на внеочередном заседании рассмотрят вопрос назначения министра экономического развития и избрание генерального прокурора. Об этом он сказал на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады Украины, которое транслировал телеканал ZIK.

"Сегодня внеочередное заседание, которое созвано Согласительным советом, которое сейчас происходит. После этого состоится внеочередное заседание, которое инициировал президент государства. На нем будут рассматриваться два вопроса: первый вопрос – о назначении министра экономического развития, второй вопрос – избрание генерального прокурора. Поэтому прошу Комитет по вопросам экономического развития и Комитет по вопросам правоохранительной деятельности собраться и рассмотреть эти вопросы на своих заседаниях", - отметил Разумков.

Напомним, ранее народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Макс Бужанский заявил, что новым генеральным прокурором должен стать известный юрист Андрей Портнов.

Кроме того, политический эксперт Александр Солонтай отметил, что назначение нового генерального прокурора может стать причиной раскола внутри "Слуги народа". По его словам, у Владимира Зеленского теперь сложная задача: или подобрать кандидатуру, которая консолидирует зал, или это станет началом раскола внутри фракции.