Новым министром аграрной политики и продовольствия стал Роман Лещенко: Что о нем известно

Роман Лещенко Фото из открытых источников

Постановление поддержали 242 народных депутата

На заседании 17 декабря Верховная Рада назначила главу Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия. Соответствующая информация размещена на сайте парламента.

Как отмечается, накануне профильный комитет ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики рассмотрел и поддержал представление премьер-министра о назначении Лещенко министром.

Известно, что Роман Лещенко родился в 1988 году в Черкасской области. Он окончил юридический факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко по специальности "Правоведение". Кандидат юридических наук.

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С 2013 года и до сих пор работает в должности ассистента, доцента кафедры финансового права юридического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Член Постоянной юридической комиссии Ученого совета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

С 10 июня 2020 года занимал должность председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

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Напомним, ранее комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки Украины.