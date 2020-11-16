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Рада хочет завтра заслушать отчет Шмыгаля о "карантине выходного дня"

Глава Кабмина Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Также на пленарное заседание приглашен весь Кабмин

В Верховную Раду на пленарное заседание во вторник, 17 ноября, пригласили премьер-министра Дениса Шмыгаля и весь состав правительства, чтобы отчитаться по "карантина выходного дня". Об этом рассказала временная исполняющая обязанности главы Верховной Рады, вицеспикер Елена Кондратюк во время заседания согласительного совета, которое транслировал телеканал ZIK

"Пригласить завтра главу правительства вместе со всем составом Кабинета министров, чтобы мы услышали его видение выхода из карантина. Это действительно план. Особенно это касается, конечно, вопроса карантина выходного дня", - отметила Кондратюк.

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Также она подчеркнула, что важнейшим вопросом, по которому хотят заслушать премьера, - это состояние исполнения постановления о мерах противодействия распространению коронавируса и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии.

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Напомним, ранее стало известно, что в парламенте зарегистрировали проект постановления о отмене в Украине "карантина выходного дня".

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