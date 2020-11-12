ВРУ без Разумкова и Стефанчука: Стало известно, кто будет вести заседание парламента

Спикер ВРУ Дмитрий Разумков и его заместители Руслан Стефанчук и Елена Кондратюк Фото из открытых источников

По словам Кондратюк, наличие трех человек в руководстве ВРУ - это правильный шаг

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что готова "подстраховать своих коллег Дмитрия Разумкова и Руслана Стефанчука и проведет заседание парламента на следующей пленарной неделе. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Вы знаете, что я очень ответственно отношусь, как и спикер и первый вице-спикер, к мерам безопасности - маски и социальной дистанции. Чувствую себя хорошо, готова подстраховать коллег и вести заседание парламента. Это моя обязанность, как вице-спикерки при сложившихся обстоятельствах", - отметила Кондратюк.

По ее словам, эта ситуация показала, что наличие трех человек в руководстве парламента является правильным и институционально целесообразным.

"Чтобы не произошло, главный законодательный орган страны должен работать на интересы граждан, проявлять свое лидерство и брать на себя ответственность перед людьми за принятие важных для страны решений", - подчеркнула политик.

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Напомним, накануне стало известно, что спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

Сегодня, 12 ноября, положительный результат теста на коронавирус COVID-19 получил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.