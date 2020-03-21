ВРУ 23 марта протестует законопроект о дистанционной работе депутатов, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия Андрей Гудзенко/LIGA.net

Таким образом парламентарии смогут принимать законы во время карантина

В понедельник, 23 марта, в Верховной Раде планируют протестировать дистанционное голосование парламента, чтобы проверить, смогут ли депутаты принимать законы во время карантина. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает РБК-Украина.

"Мы работаем над законом о дистанционное голосование. На понедельник планируем сделать симуляцию процесса для того, чтобы технически отработать его", - пояснил Арахамия.

По словам главы франции "Слуга народа", симулятивное заседание произойдет с помощью специальной программы для видеоконференций - Microsoft Teams. В голосовании примут участие около 50 парламентариев.

Таким образом, если заседание будет протестировано успешно, депутаты смогут принимать законы дистанционно во время карантина. Однако, как будет контролироваться "кнопкодавство" и подсчет голосов, пока не сообщили.

К слову, 20 марта первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект №3250, который предусматривает проведение заседаний парламента в режиме видеоконференции.

Напомним, накануне председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что Верховную Раду не будут закрывать на карантин в связи с выявлением коронавирус у нардепа Шахова, и добавил, что она будет продолжать работать в нормальном режиме.