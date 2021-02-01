"Время шуток и клоунады истекло": Следует понять, есть ли у правительства хоть какой-то вариант выхода из тарифной катастрофы, – Рабинович

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Страна приблизилась к кризису такого масштаба, которого Украина еще не видела, подчеркнул нардеп

Сейчас необходимо понять, имеет ли правительство хоть какой-то вариант выхода из тарифной катастрофы. Если его нет, политики должны объединиться с народом Украины и возглавить протестные настроения, которые царят в обществе.

Об этом во время заседания Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

Трансляцию вел телеканал ZIK.

Вадим Рабинович отметил, что на днях главы парламентских фракций имели разговор с главой правительства Денисом Шмыгалем, по результатам которого достигли договоренности о том, что во вторник, в 15 часов, состоится закрытая встреча.

"Нам необходимо понять, имеет ли правительство хоть какой-то вариант выхода, в первую очередь из тарифной катастрофы. Друзья, время шуток и клоунады истекло. Страна приблизилась к кризису такого масштаба, какого даже многострадальная Украина еще не видела. Я буду рад получить во вторник ответы хоть на какие-то вопросы, и если поймем, что правительство не имеет варианта выхода из кризиса, что, кроме набивания собственных карманов, другой цели не преследует, мы вынуждены будем обратиться ко всем политическим фракциям, к партиям, к группам парламента с предложением объединиться ради спасения Украины. Мы должны встать под одно знамя – знамя Украины, на котором не будет каких-либо политических лозунгов, каких-либо названий партий ради спасения страны от дилетантов, которые дорвались до власти и уверены в том, что могут и дальше управлять страной, безнаказанно убивая то, что хоть как-то работает и дает выжить народу", – сказал Вадим Рабинович.

Парламентарий подчеркнул: "Если увидим, что власть нас не слышит и продолжает свой прежний путь, мы должны объединиться с народом Украины и возглавить протестные настроения, которые царят в обществе уже несколько месяцев подряд. Власть в Украине принадлежит народу, и когда этот народ просто убивают, народ имеет право на ответные действия".

Как сообщали, 18 января в Полтаве люди снова вышли на протесты против повышения тарифов на газ. Они перекрыли трассу Киев – Харьков.

Ранее протестные акции против тарифов состоялись в ряде других регионов Украины.