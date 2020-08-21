live
Новости » Политика Читати новину українською

Врио председателя САП назначен заместитель Холодницкого: Что о нем известно

В.и.о. главы САП Максим Грищук

 Фото из открытых источников

Он в 2015 году уже претендовал на кресло главы САП

Временным исполняющим обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначен Максим Грищук, который ранее занимал должность первого заместителя главы САП. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что он заменит уволившегося в пятницу, 21 августа, Назара Холодницкого.

Как сообщили в генпрокуратуре, новое назначение было сделано сразу после увольнения предыдущего руководителя.

Известно, что Максим Грищук в 2015 году также претендовал на кресло главы САП но его кандидатура получила недостаточную поддержку членов конкурсной комиссии и пост главы антикоррупционной прокуратуры получил Назар Холодницкий. Уже через несколько дней он назначил Максима Грищука первым заместителем.

Временному главе САП 36 лет, он женат и воспитывает двоих детей.

Напомним, сегодня стало известно, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

На лекарства и муку: Кабмин выделит 8 млн грн на гуманитарную помощь для Ливана Взрыв в порту Бейрута: Чем опасна селитра, и угрожает ли Украине ливанская трагедия Взрыв в Бейруте: Эксперт назвал, какая "третья сила" хочет дестабилизировать ситуацию в регионе Проверка взрывоопасных веществ по Украине, антирекорд коронавируса и попытка самосожжения во Львове: Главное за 6 августа
Loading...

программы канала ZIK

Дмитрий Спивак | Hard с Влащенко | 17.08.20
Анна Герман | Ток-шоу
Следует отправить в отставку все Нацсоветы и комиссии, потому что они ничегошеньки не делают, - Кацман о скандале вокруг детского Евровидения
Скандал с Евровидением. Судьба местных выборов. Валютные колебания | Ток-шоу
Местные выборы. Эпоха бедности. В каком состоянии экономика? | Ток-шоу
Наступление на СМИ. Годовщина пожара в отеле