Врио председателя САП назначен заместитель Холодницкого: Что о нем известно

В.и.о. главы САП Максим Грищук Фото из открытых источников

Он в 2015 году уже претендовал на кресло главы САП

Временным исполняющим обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначен Максим Грищук, который ранее занимал должность первого заместителя главы САП. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что он заменит уволившегося в пятницу, 21 августа, Назара Холодницкого.

Как сообщили в генпрокуратуре, новое назначение было сделано сразу после увольнения предыдущего руководителя.

Известно, что Максим Грищук в 2015 году также претендовал на кресло главы САП но его кандидатура получила недостаточную поддержку членов конкурсной комиссии и пост главы антикоррупционной прокуратуры получил Назар Холодницкий. Уже через несколько дней он назначил Максима Грищука первым заместителем.

Временному главе САП 36 лет, он женат и воспитывает двоих детей.

Напомним, сегодня стало известно, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.