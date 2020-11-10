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"Времена индульгенции в прошлом": В ОП прокомментировали арест главы Закарпатской ОТО, который выиграл выборы от "Слуги народа"

Офис президента

 Фото из открытых источников

В ОП подчеркнули, что команда президента имеет нулевую толерантность к коррупции

В офисе президента заявили, что все равны перед законом, несмотря, кто и от какой партии. Так в ОП прокомментировали задержание на взятке избранного от партии "Слуга народа" председателя Воловецкой ОТО Михаила Попелича.

"Времена, когда принадлежность к партии власти была индульгенцией от преследований за коррупцию и другие преступления, точно остались в прошлом. Привычку взяточников и авантюристов перекрашиваться и подстраиваться под каждую новую власть нужно жестко искоренять", - говорится в сообщении.

В ОП подчеркнули, что команда президента имеет нулевую толерантность к коррупции. 

"Вместе со всем обществом ждем справедливых приговоров для всех, кто привык жить взятками и паразитировать на бюджетных ресурсах. Наказание за коррупцию должно стать более жестким и неотвратимым", - добавили в пресс-службе.

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Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержали избранного председателя Воловецкой ОТО Михаила Попелича на взятке в размере 80 тысяч гривен. Как отмечается, Михаил Попелич баллотировался на нынешних местных выборах в Воловецкой ОТО от политической партии "Слуга народа" и победил.

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