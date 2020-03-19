Врачи сделали 79 тестов на Covid-19 людям, которые контактировали с Шаховым. Среди них члены СНБО и правительства

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После заболевания Шахов продолжал контактировать с родственниками, коллегами по ВР и с гостями студий на нескольких телеканалах

Из-за положительного результата на коронавирус у народного депутата Украины Сергей Шахова врачи сделали 79 тестов для людей, контактировавших с ним. Об этом сообщает Страна.

"Уже провели 79 тестов людям, с которыми я контактировал", - отметил изданию Шахов.

По словам парламентария, после заболевания он продолжал контактировать с родственниками, коллегами по ВР и с гостями студий на нескольких телеканалах.

"Кроме членов моей семьи, это люди, которые были на совещании в парламенте 12 марта. Совещание было на тему противодействия коронавирусу. Там находились главы фракций, члены правительства, члены СНБО. Потом также тесты прошли члены комитета по экологии, и люди, с которыми я был на эфирах на "UA:Первый" и 5 канале 13 марта. Всем уже провели тесты, но насколько мне известно, результатов еще нет. Пока подтвержден только анализ моей супруги. И должны быть в ближайшее время результаты анализов моей сестры и мамы", - добавил Шахов.

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Напомним, народный депутат и член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов заболел коронавирусной инфекцией после возвращения из Франции.

Впоследствии стало известно, что 12 марта после возвращения в Украину он непосредственно контактировал с членами экологического комитета ВР, в связи с чем они уходят на карантин.