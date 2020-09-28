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Впервые за всю историю существования ОЧЭС Украина выдвинула своего кандидата на пост генсека

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар Фото из открытых источников

Голосование за кандидатов состоится в декабре 2020 года

Украина впервые с 1992 года выдвинула своего кандидата на пост генерального секретаря Организации Черноморского экономического сотрудничества, им стал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар. Об этом сам чиновник рассказал в интервью Укринформу.

"Украина - одно из ключевых государств Черноморья, но во главе ОЧЭС нашего представителя никогда не было, и сейчас мы заявляем о своих амбициях. Это отвечает нашим национальным интересам и будет служить интересам региона", - рассказал Боднар и добавил, что организацию уже возглавляли представители России, Молдовы, Грузии и несколько раз Греции.

Также известно, что кроме Украины, на пост генсека ОЧЭС выдвинули своих кандидатов Румыния, Греция и Россия.

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По словам Боднара, его ключевыми направлениями деятельности на посту генсека ОЧЭС в случае избрания будут восстановление бизнес-активности на основе ОЧЭС, помощь бизнесу в регионе, внедрение современных технологий в деятельность организации, создание новых цифровых площадок вроде электронной коммерции или соответствующих логистических платформ. Также проекты в сфере альтернативной энергетики и использования водорода, "голубая экономика" и туризм.

Заместитель министра отметил, что выдвигая своего кандидата, Украина стремится способствовать конструктивным изменениям в регионе, в частности в экономическом плане, что особенно актуально в условиях пандемии коронавируса.

"Сейчас важно сконцентрироваться именно на реализации экономических проектов, что в свою очередь будет способствовать снижению градуса напряжения и позволит выстроить соответствующее взаимодействие между странами Черноморского бассейна", - пояснил чиновник.

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Напомним, недавно первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джепарова заявила, что Российскую Федерацию пригласят участвовать в международной платформе по деоккупации Крыма, но надежд на это мало.

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