"Возврат пленных украинок к своим семьям - провокация Марчевского и Медведчука!" - перепалка советника главы ОП и лидера Молодежного крыла ОПЗЖ

Артем Марчевский Оппозиционная платформа - За жизнь | Молодежное крыло

Руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский вступил в словесную перепалку с Алексеем Арестовичем - советником главы Офиса президента.

Конфликт произошёл в эфире "4 канала", где Арестович был гостем программы.

На вопрос ведущих об освобождении удерживаемых на неподнонтрольной территории украинцев, советник главы ОП ответил, что право освобождать людей из плена должны иметь только креатуры президента, в рамках договорённости с "международными партнерами".

Вскоре, разговор с Арестовичем вышел на недавний скандал, в котором Офис Президента помешал вернуть домой четырёх украинок. Тогда представители "ДНР" и "ЛНР" заявили, что готовы передать Украине четырёх пленных. Однако, самопровозглашенные "республики" хотели отдать их не официальным властям, а лично Виктору Медведчуку.

О ситуации, по телефонной связи со студией, высказался приглашённый в эфир Артем Марчевский.

"Это абсурд. Есть заявление той стороны, что они готовы передать в одностороннем порядке, как акт милосердия, при посредничестве Виктора Медведчука, четырёх человек. Они там обвиняются в шпионаже в пользу Украины. Вдумайтесь, шпионаж в пользу Украины. То-есть, это точно наши граждане. Что делает Офис президента и вся властная вертикаль? Они вставляют палки в колеса, для того, чтобы это не произошло. Какое стремление тогда у власти, чтобы вернуть наших людей из плена? Какая разница, по какой схематике передаются пленные? Нам важно соблюсти процедуру или чтобы люди вернулись домой к своим семьям? Вот эти 4 женщины могли 20-го января быть дома, со своими близкими. Более того, насколько мне известно, одна из них требует срочной медицинской помощи. Тем не менее, власть делает все, чтобы они не вернулись", - заявил Марчевский.

Однако, представитель Офиса президента ответил, что таким образом возвращать пленных нельзя из-за договорённостей с "западными партнерами". Более того, возврат четырех украинок к своим семьям, Арестович назвал провокацией Марчевского и Медведчука.

"Эта попытка выдавить слезу - не пройдёт. Потому что обмен пленными в рамках украинско-российского конфликта - это вопрос международных договорённостей. И возвращать людей без процедуры - это подрыв международных соглашений. Тех самых нормандских и Минских соглашений, выполнения которых требует Россия... Я говорю то, что я говорю. Вы (Марчевский) с Медведчуком устраиваете провокацию", - выкрикнул Арестович.

Тогда Марчевский предложил Арестовичу представить себя на их месте.

"У вас есть дети? Представьте себе, что они оказываются в плену. Вам есть дело, кто их освободит или важно, чтобы они вернулись домой?" - спросил он.

"Государственные интересы важнее моих детей", - нервно отрезал Арестович.

"У меня с Вами значит нет темы для разговора", - ответил Марчевский.