Возвращение к партийным принципам: Часть "Слуг народа" хочет создать объединение "Демократическая платформа" внутри фракции

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Некоторые нардепы считают, что политика Офиса президента "недостаточно прозрачна"

Часть депутатов из "Слуги народа" требует возвращения к партийным принципам и планирует создать объединение "Демократическая платформа" внутри фракции.

Об этом пишет Зеркало недели, публикуя так называемую "декларацию" будущего объединения.

Так, как говорится в материале издания, основными причинами, которые толкнули политиков на создание подобной платформы, является отставка правительства Гончарука, смещение с поста генпрокурора Руслана Рябошапки, а также решения, связанные с "Минском".

Как отмечается, группа депутатов, которая начала публично выражать несогласие с политикой партии, появилась именно после того, как стало известно о возможном создании Консультативного совета.

При этом они открыто утверждают, что именно глава ОП Андрей Ермак является источником непрозрачности в ближайшем окружении президента.

"Потому что ни при каких обстоятельствах нельзя допустить, чтобы нас обманом, силой или каким-нибудь другим образом заставили нарушить законы собственного государства. Где достаточно четко очерчены все красные линии, за которые заходить нельзя", - говорит один из авторов "декларации" "Демократической платформы" Никита Потураев.

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Известно, что во время закрытого заседания "Слуги народа", некоторые члены партии утверждали, что таким образом никто не хочет идти против воли президента, а просто "пытаются вернуться к тем аксиомам, с которыми партия шла на выборы".

Также в статье говорится, что президент Зеленский уже отреагировал на так называемую "Демократическую платформу" и заявил, что готов разговаривать, как только урегулирует ситуацию с коронавирусом.

Как сообщалось ранее, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил создание Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы в Минске. По его словам, на последней встрече в Минске участники Трехсторонней группы заявили о необходимости создания Консультативного совета.

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Известно, что Ермак перед подписанием документа о создании Консультативного совета по Донбассу поднимет этот вопрос на заседании фракции "Слуги народа".