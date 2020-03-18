Возвращение к партийным принципам: Часть "Слуг народа" хочет создать объединение "Демократическая платформа" внутри фракции
Некоторые нардепы считают, что политика Офиса президента "недостаточно прозрачна"
Часть депутатов из "Слуги народа" требует возвращения к партийным принципам и планирует создать объединение "Демократическая платформа" внутри фракции.
Об этом пишет Зеркало недели, публикуя так называемую "декларацию" будущего объединения.
Так, как говорится в материале издания, основными причинами, которые толкнули политиков на создание подобной платформы, является отставка правительства Гончарука, смещение с поста генпрокурора Руслана Рябошапки, а также решения, связанные с "Минском".
Как отмечается, группа депутатов, которая начала публично выражать несогласие с политикой партии, появилась именно после того, как стало известно о возможном создании Консультативного совета.
При этом они открыто утверждают, что именно глава ОП Андрей Ермак является источником непрозрачности в ближайшем окружении президента.
"Потому что ни при каких обстоятельствах нельзя допустить, чтобы нас обманом, силой или каким-нибудь другим образом заставили нарушить законы собственного государства. Где достаточно четко очерчены все красные линии, за которые заходить нельзя", - говорит один из авторов "декларации" "Демократической платформы" Никита Потураев.
Известно, что во время закрытого заседания "Слуги народа", некоторые члены партии утверждали, что таким образом никто не хочет идти против воли президента, а просто "пытаются вернуться к тем аксиомам, с которыми партия шла на выборы".
Также в статье говорится, что президент Зеленский уже отреагировал на так называемую "Демократическую платформу" и заявил, что готов разговаривать, как только урегулирует ситуацию с коронавирусом.
Как сообщалось ранее, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил создание Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы в Минске. По его словам, на последней встрече в Минске участники Трехсторонней группы заявили о необходимости создания Консультативного совета.
Известно, что Ермак перед подписанием документа о создании Консультативного совета по Донбассу поднимет этот вопрос на заседании фракции "Слуги народа".