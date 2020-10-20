Возможный безвиз: Британия направит в Украину ознакомительную делегацию

Посол Объединенного королевства в Украине Мелинда Симмонс Фото с украинских источников

Делегация намерена ознакомиться с процедурами на границе и порядком выдачи документов

Британская делегация посетит Украину для ознакомления с процедурами на границе и порядком выдачи документов на фоне согласия Лондона говорить о визовом упрощении для украинцев. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"Это действительно очень хорошо и является большим шагом вперед. Они говорили о вопросах безопасности границ и вопросах выдачи паспортов, и договорились, что Соединенное Королевство отправит в Украину официальных лиц, чтобы они ознакомились с процедурами на границе и порядком выдачи документов. Я ожидаю, что этот разговор продлится некоторое время.

Но я не считаю, что смена визового режима возможна в ближайшем будущем, поскольку это не политический вопрос, а вопрос безопасности границ. Но я очень рада, что этот диалог происходит", - отметила дипломат.

Свое мнение она объяснила тем, что вопрос безопасности границ имеет глобальный приоритет для Британии.

"Этот вопрос встал особенно остро в начале войны в Ираке и из-за проблем джихадистов, боевиков, которые могли попадать в страну, а также в том числе из-за потоков нелегальной миграции и опасности организованной преступности. Это показатели, которые принимаются во внимание, когда обсуждается вопрос их визового режима с Соединенным Королевством. Итак, будущее вопрос о том, как будет выглядеть этот режим между Британией и Украиной, зависит от этих показателей, а не от наших политических переговоров или от подписания соглашений о партнерстве", - сказала Симмонс.

К слову, ранее Соединенное Королевство отказывалась даже говорить о визовом упрощении для украинцев.

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Напомним, 8 октября, в рамках официального визита президента Владимира Зеленского в Лондон, Украина и Великобритания подписали соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit.