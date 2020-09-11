Возможность любого диалога моментально гасится, - Шарий о срыве инспектирования возле Шумов

Анатолий Шарий 112.ua

Лидер политсилы "партия Шария" отметил, что инспектирование должно было состояться на расстоянии

Любая возможность наладить диалог моментально гасится и из этого пытаются раздуть очередную "измену".

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил лидер партии "Партия Шария" Анатолий Шарий, комментируя ситуацию со срывом инспектирования возле Шумов на Донбассе.

Анатолий Шарий отметил, что эта ситуация свидетельствует о том, что из любой попытки какого-то диалога пытаются раздуть очередную "измену".

"То, что я вижу: моментально гасится любая возможность любого диалога. При чем давайте обратим внимание - кем. Я не имею в виду тех, кто выходит с петардами, факелами, с пещер выходят. Но плюс есть еще разжигатели определенные", - заявил Анатолий Шарий.

Лидер партии "Партия Шария" отметил, что такие "разжигатели" сейчас произносят лозунги, мол, совместным инспектированием перейдены "красные" линии. Он отметил, что на акции, участие в которых принимают функционеры "Европейской Солидарности", власть обращает особое внимание и мгновенно реагирует, хотя на них может выйти около двух десятков человек.

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"Они это все показывают, специально гиперболизируя, как будто те будут ходить, заглядывать в котелки, что тут вы варите. Ну, это бред. Насколько я знаю, это будет на расстоянии. "Инспектирование" - тоже громко сказано, они просто посмотрят, что там нет никаких укрепрайонов и так далее", – отметил он.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по Донбассу приняла решение проинспектировать украинские позиции вблизи Оумов Донецкой области. Однако инспекция не состоялась.

В Офисе президента Украины заявили, что в ОРДЛО выдвигают требования, противоречащие друг другу, а представители так называемой "ДНР" лишь "пиарятся" на теме мира. В то же время в ОРДЛО считают, что в срыве инспекции позиций ООС виновата украинская сторона, которая якобы в последний момент выдвинула невозможные для выполнения требования, среди которых – наличие отрицательного ПЦР-теста у представителя НВФ.

Добавим, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что перенос инспектирования украинских позиций возле Шумов не является срывом Минских договоренностей.