Возможно ли заставить "зеленые кнопки" голосовать за мир? - Ирина Паламар назвала рычаг

Ирина Паламар Скриншот видео

Сегодня власти голосуют за программы, которые направлены на грабеж страны, заявила общественный деятель

Власть сейчас принимает законопроекты, направленные на грабеж страны, а потому голосовать за инициативы, которые позволят завершить конфликт на Донбассе, не хочет.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила общественный деятель, председатель ОО "Народный союз" Ирина Паламар.

Гостья студии прокомментировала, почему украинская сторона не использовала перемирие на Донбассе для следующего политического этапа договоренностей,в частности, и Минских. По ее мнению, так происходит потому, что власть сейчас принимает законопроекты, направленные на грабеж страны, – о продаже земли, об игорном бизнесе и тому подобное, а потому за завершение конфликта на Донбассе голосовать не хочет. Ирина Паламар заявила, что часть депутатов от монобольшести находятся на зарплате у международных фондов, поэтому эти люди не будут голосовать за внесение изменений в Конституцию, за то, чтобы дать особый статус Донбассу и тому подобное. Однако, говорит гостья студии, из всех ситуаций есть выход.

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"Если бы президент Зеленский имел такой сильный стержень государственника, если бы он имел сильный стержень реального президента, а не виртуального, он бы мог найти рычаги влияния... Этих своих "зеленых кнопочек" заставить проголосовать за мир - да конечно, возможно это, нужно иметь просто жесткий стержень. Нет у президента жесткого стержня", – сказала Ирина Паламар.

Напомним, как говорится в заявлении "Оппозиционной платформы – За жизнь", обнародованном на сайте политсилы, украинская власть срывает перемирие на Донбассе, лишила полмиллиона граждан права голоса и должна понести за это ответственность.

Как сообщали ранее, 6 сентября впервые за время перемирия на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции. В результате обстрела был ранен один боец ВСУ, разбиравший поврежденный пожаром блиндаж.

После этого НВФ на Донбассе второй раз за сутки открыли огонь по украинским позициям на Донбассе, в результате чего погиб украинский военный.