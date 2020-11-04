"Возможно, есть третий путь": В "Слуге народа" заявили о необходимости дальнейших консультаций по ситуации с КСУ

Даниил Гетманцев Фото из открытых источников

Даниил Гетманцев предложил найти путь, который учитывал бы пожелания КСУ

Народный депутат от "Слуги народа", председатель налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев отметил необходимость продолжить консультации по ситуации с Конституционным судом Украины для поиска оптимального решения проблемы. Об этом он сообщил во время брифинга перед заседанием Верховной Рады, который транслировал телеканал ZIK.

Так, Даниил Гетманцев отметил, что нужно продолжить дискуссию и найти путь, в котором учитывались бы интересы КСУ.

"Возможно, есть какой-то третий путь, в котором мы учтем пожелания КСУ, которым мы, возможно, внесем определенные изменения в закон о КСУ, скажем, не допуская подобные правонарушения – правонарушение неправильно говорить, но сомнительные решения со стороны КСУ. Я знаю, что голоса или мнения разделились не между двух законопроектов, а палитра их шире. И не исключается третий, возможно, и четвертый вариант. Возможно, вариант вообще какой-то вне принятия какого-то законодательного решения", - отметил он.

В частности, Гетманцев убежден, что "Слуги народа" должны продолжить консультации внутри фракции и со специалистами в области конституционного права. По его словам, согласно закону, невозможно восстановить норму которая признана неконституционной.

"С другой стороны, у нас, действительно, нет полномочий, это я уже о президентском (законопроекте – ред.) говорю, разогнать КСУ, у нас таких полномочий нет в Конституции. И говорить об основаниях для так называемого политико-правового решения в этом конкретном случае мы должны, между собой обсуждая их и принимая соответствующие выводы", - добавил Даниил Гетманцев.

Напомним, в конце октября КСУ отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов. В частности, в Конституционном суде объяснили, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти.

Позже КМУ решил обязать НАЗК восстановить доступ гражданам к реестру е-деклараций чиновников.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины.

Позже председатель Совета Дмитрий Разумков подготовил законопроект, которым предлагается восстановить права Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которые ранее отменил Конституционный суд.

В "Слуге народа" заявили, что законопроект Разумкова может попасть на рассмотрение народных депутатов в среду или четверг.