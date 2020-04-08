ВОЗ рекомендовала Украине продолжить карантин, - Шмыгаль

Денис Шмыгаль из открытых источников

В апреле правительство точно не отступит от введенных ограничений

Украина получила рекомендации от Всемирной организации здравоохранения продлить карантин в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Вчера Украина получила рекомендации от ВОЗ продлить карантин, потому что это эффективное средство спасения жизней украинцев. Поэтому подчеркиваю, что в течение апреля мы не отступим от введенных ограничений", - отметил глава правительства.

Он добавил, что Украина обязательно вернется к привычному образу жизни, но чуть позже.



"Карантинные мероприятия непременно будут ослаблены. Но об этом можно будет говорить только в мае, при условии снижения динамики заболеваемости COVID-19 в Украине. Уже сейчас правительство работает над планом, где будет четко расписано, какие именно ограничительные меры и с какой даты будут отменены", - написал Денис Шмыгаль.

Напомним, ранее Денис Шмигаль заявил, что карантин, скорее всего, будет продлен до мая. Разговор о вероятном ослаблении карантинных мероприятий можно будет вести также не раньше чем в мае.

Как известно, по состоянию на 9:00 среды, 8 апреля, в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальные, 35 пациентов выздоровел.