Вопрос существует уже много лет: Разумков рассказал о работе над законом о парламентской оппозиции

Дмитрий Разумков

Уже создана рабочая группа, в которую войдут представители всех политических партий и депутатских групп

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает необходимым принятие закона о парламентской оппозиции. Об этом он сообщил во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

По его словам, уже создана рабочая группа, которую возглавляет первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Она нарабатывает базовые принципы.

"Я уверен, что он должен быть принят. По состоянию на сегодня создана рабочая группа, было выдано мое распоряжение. Рабочая группа нарабатывает базовые вещи. Это будет закон о парламентской оппозиции, потому что были разные идеи. Закон об оппозиции – он очень широкий, и я понимаю, что быстро и качественно его проработать и принять будет очень-очень трудно. А мы сейчас разрабатываем законопроект о парламентской оппозиции. Возглавляет ее Стефанчук, эту рабочую группу. Были предложены от всех политических партий и депутатских групп, представленных в Верховной Раде Украины, представители", - заявил Разумков.

Также он рассказал, когда этот законопроект может быть принят Радой.

"Я считаю, что было бы правильно на следующей сессии осенью, возможно, если все будет хорошо, принять этот законопроект, потому что этот вопрос существует уже много лет. К сожалению, в свое время вопрос об оппозиции куда-то исчез из регламента ВРУ, был отдельный раздел. Сегодня его нет, и я думаю, что это нужно нормировать. Я как глава ВРУ и, я уверен, что представители большинства считают, что такой закон должен быть", - добавил глава парламента.

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