"Нашли баланс": В "Слуге народа" исключают возможность отставки Кабмина

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Текущий состав правительства работает с 4 марта

Отставка Кабмина Дениса Шмыгаля, несмотря на провал голосования Рады за программу деятельности правительства, сейчас в парламенте не обсуждается. Об этом во время эфира на одном из телеканалов заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, член фракции "Слуга народа" Дмитрий Наталуха, передает УНИАН.

Он считает, что правительство после встряски нашло баланс и еще поработает.

"Я лично нет (не собираюсь отправлять правительство в отставку – ред.). Этот вопрос не обсуждается. Я думаю, что правительство еще поработает. Их потрясло очень сильно, но и всех нас потрясло, если объективно. Но сейчас они нашли баланс и продолжают двигаться", - сказал он.

Ранее Кабмин осуществил ряд важных назначений и увольнений.