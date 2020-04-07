Вопрос ОРДЛО и Крыма не может отойти на второй план, - Разумков
Власть изучает новые возможности решения этих проблем
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков уверен, что вопрос неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма не может отойти на второй план. Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".
"У меня нет ощущения, и я понимаю, что это не так, что вопрос возврата временно оккупированных территорий, как Донбасса, так и Крыма, как и завершение войны может отойти на второй план. Это один из ключевых вопросов и ключевых проблем, которые предстоит решать нашему государству", - сказал он.
Спикер отметил, что вопрос реинтеграции территорий постоянно находится в топе, несмотря на то, что сейчас важны проблемы коронавируса и глобального экономического кризиса.
"Есть дополнительные возможности сегодня? Я думаю, что возможности есть всегда, их надо искать, использовать. Не всегда об этом нужно говорить публично, иногда не публично. Власть этими вопросами так же будет заниматься", - добавил спикер парламента.
Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что внеочередное заседание парламента, на котором должны рассмотреть вопрос нового госбюджета, состоится в конце этой недели.