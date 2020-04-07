Вопрос ОРДЛО и Крыма не может отойти на второй план, - Разумков

Дмитрий Разумков попросил всех депутатов одеть маски, которыми их снабдил аппарат Верховной Рады Фото из открытых источников

Власть изучает новые возможности решения этих проблем

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков уверен, что вопрос неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма не может отойти на второй план. Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"У меня нет ощущения, и я понимаю, что это не так, что вопрос возврата временно оккупированных территорий, как Донбасса, так и Крыма, как и завершение войны может отойти на второй план. Это один из ключевых вопросов и ключевых проблем, которые предстоит решать нашему государству", - сказал он.

Спикер отметил, что вопрос реинтеграции территорий постоянно находится в топе, несмотря на то, что сейчас важны проблемы коронавируса и глобального экономического кризиса.

"Есть дополнительные возможности сегодня? Я думаю, что возможности есть всегда, их надо искать, использовать. Не всегда об этом нужно говорить публично, иногда не публично. Власть этими вопросами так же будет заниматься", - добавил спикер парламента.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что внеочередное заседание парламента, на котором должны рассмотреть вопрос нового госбюджета, состоится в конце этой недели.