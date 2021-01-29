Вопрос на повестке дня не стоит: Песков о присоединении Донбасса к России

Дмитрий Песков Фото из открытых источников

Песков тоже открестился от заявления Симоньян

Вопрос о присоединении Донбасса к Российской Федерации на повестке дня не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает "Радио Свобода".

"Ни прямо, ни косвенно такой вопрос на повестке дня не стоит", – сказал Песков.

Соответствующее заявление появилось после того, как 28 января главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян, во время выступления в оккупированном Донецке, предложила "присоединить" Донбасс к РФ.

"Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой, нашей щедрой родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия-матушка, забери Донбасс домой", – подчеркнула Симоньян.

Комментируя слова редактора, МИД России назвало их ее личной точкой зрения.

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Напомним, недавно Дмитрий Песков заявил, что у президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена есть серьезные разногласия по существу конфликта в Украине.