Волошин: Высказывания Третьяковой вызвали шок среди членов ПАСЕ

Народный депутат Олег Волошин Фото из открытых источников

Скандальное высказывание председателя профильного комитета ВР, депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой вызвали шок среди членов ПАСЕ. Об этом заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин, сообщает "112 Украина".

"Помощники моей коллеги Юлии Левочкиной, которая недавно была избрана в мониторинговый комитет ПАСЕ, перевели заявление Третьяковой на все основные рабочие языки Парламентской Ассамблеи и этот документ был максимально распространен среди членов ПАСЕ…и реакция, особенно у представителей фракции социалистов, у всех левоцентристских партий – мягко говоря, шок", – сказал нардеп.

Он подчеркнул, что высказывание Третьяковой – это абсолютнейшая дикость.

"Естественно, я со своей стороны как человек, отвечающий за международные связи и тесно сотрудничающий с Европарламентом сделаю все возможное, чтобы перевод высказываний Третьяковой попал к максимальному количеству членов Европарламента… Я за деятельностью Третьяковой давно слежу, мы не однократно с ней вступали в очень острые дискуссии – например, она автор очень многих законопроектов, нацеленных на сужение прав наемных рабочих, профсоюзов", – добавил Волошин.

Он также обратил внимание, что это не просто какое-то там высказывание, неаккуратное, неосторожное, вырванное из контекста.

"Нет, это система убеждений этой очень довольно странной женщины, которая не понятно почему решила, что в Украине излишне много социализма, нужно максимально лишить людей среднего и ниже среднего достатка возможностей и максимально расширять права крупного бизнеса…. Это системный подход по уничтожению остатков социального государства, прямо прописанного в Конституции Украины. Естественно мы требуем не просто отставки Третьяковой, но и сложения депутатского мандата, а также возбуждения уголовного дела", – добавил Волошин.

Напомним, 24 июня Третьякова во время вебинара в Киевской школе экономики заявила, что в семьях, которые рассчитывают на материальную помощь от государства, дети рождаются "очень низкого качества", и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства.